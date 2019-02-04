بالفيديو.. المعلم المعتدى عليه في بيشة: أفكر في التقاعد

عادل الحربي(صدى):

روى المعلم، تركي المعاوي، المعتدى عليه في بيشه تفاصيل الاعتداء.

وشكر المعلم، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، مكالمة وزير التعليم له، قائلًا: ” يشكر معالي وزير على اتصاله وعلى اهتمامه “، واتمنى منه أن يحافظ على الطلاب وكرامة المعلم.

وتابع تركي: ” الطلاب استهتر بالمعلم، وأصبحنا في وضع خطر “، مضيفًا: ” أن الطلاب الذين اعتدوا عليه متوقفين، ولكن نفسيتي كشخص لا أوصفها أمام طلابي وزملائي اتهانت مهانة شديدة، وأفكر في التقاعد بعد أن أٌهنت أمام طلابي عقب 25 عامًا من الخدمة وتربية الأجيال. ”

واختتم: ” حسبي الله ونعم الوكيل، طيلة 25 عامًا لم اتهان مثل هذه الإهانة. ”

وروى تفاصيل الحادث، قائلًا: ” عند الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم الأحد، تسلل ولي أمر واثنان من أبنائه إلى الفصل وحاولت أن اخرجهم ولكنهم قاموا بالاعتداء علي بدون سبب. ”

وأضاف : ” وقام أحد الأبناء بالاعتداء على في الفصل أثناء تأديي عملي بحجة قيامي بضرب أخيه في الصف الثالث الابتدائي، مؤكدًا أن مدير ” تعليم بيشة ” نايف سلطان الهاجري، وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات ما حدث ورفع تقرير بذلك. ”