منافع تشملها وثيقة الضمان الصحي للأطفال حديثي الولادة

علي القحطاني(صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي أن من المنافع التي تشملها وثيقة الضمان الصحي التطعيمات الأساسية الصادرة عن وزارة الصحة للأطفال حديثي الولادة.

وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أن التطعيمات تشمل ” لقاحات الدرن والالتهاب الكبدي ” ب ” عند الولادة – اللقاح الخماسي – اللقاح الرباعي – الثلاثي الفيروسي – اللقاح الثلاثي البكتيري – لقاح شلل الأطفال ” .

كما أكد على أنه يتضمن أيضًا متابعة حالات سوء التغذية والنمو للأطفال حتى عمر 5 سنوات، وعلاج بعض الأمراض المعدية.