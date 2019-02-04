منافع تشملها وثيقة الضمان الصحي للأطفال حديثي الولادة
أكد مجلس الضمان الصحي أن من المنافع التي تشملها وثيقة الضمان الصحي التطعيمات الأساسية الصادرة عن وزارة الصحة للأطفال حديثي الولادة.
وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أن التطعيمات تشمل ” لقاحات الدرن والالتهاب الكبدي ” ب ” عند الولادة – اللقاح الخماسي – اللقاح الرباعي – الثلاثي الفيروسي – اللقاح الثلاثي البكتيري – لقاح شلل الأطفال ” .
كما أكد على أنه يتضمن أيضًا متابعة حالات سوء التغذية والنمو للأطفال حتى عمر 5 سنوات، وعلاج بعض الأمراض المعدية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 21057 ] نشر منذ 11 دقيقة
موفقين