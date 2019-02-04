زوران: يجب أن يبدأ دفاعنا من قوميز.. ويعلق على عدم مشاركة باهبري

ماجد محمد(صدى):

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، أن النادي لم يكن يستفيد من تعثر منافسيه في الفترة الماضية، وهو ما تجاوزه في مباراة اليوم أمام الفتج.

وقال في تصريحات صحفية: ” مبروك للاعبينا على الإنتصار، لم نكن جيدين بما يكفي في البداية، قبل أن يتحسن مستوانا بقية اللقاء، في مرات سابقة كان الفريق لايستفيد من تعثر منافسيه، تجاوزنا ذلك هذه المرة ” .

وأضاف: ” هجوميًا كنا جيدين، دفاعيًا لدينا الأفضل. يجب أن يبدأ دفاعنا من قوميز ” .

وتابع: ” لن أتحدث عن الماضي، تركيزي الحالي على تقديم الهلال بشكل أفضل، أمامنا عمل كبير وتحديات كبيرة ” .

واستطرد: ” أحتاج تطوير الجانب لدى لاعبي الوسط. يجب أن نكسب جميع الإشتراكات، ننتظر جهد بدني أكبر ” .

استكمل: ” شعور رائع أن أقود الهلال بين هذه الجماهير، أتشرف أن أكون من هذه المنظومة، الهلال أكبر من نادي هو مؤسسة متكاملة لها الاحترام في المملكة ” .

وعن عدم مشاركة هتان، قال زوران: ” اللاعب كان مبتعد عن المباريات منذ 21 يناير، كان من الأفضل عدم المخاطرة به ” .

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