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بالفيديو.. أخصائية نفسية: طريقة نقل الخبر لمريض السرطان قد تؤدي لانتحاره

بالفيديو.. أخصائية نفسية: طريقة نقل الخبر لمريض السرطان قد تؤدي لانتحاره
علي القحطاني(صدى):

أوضحت الأخصائية والمعالجة نفسية، ندى العيسى، أن طريقة نقل الخبر للمصابين بالسرطان تؤثر فيهم بشكل كبير سلبيًا أو إيجابيًا.

وأشارت في حديثها لبرنامج ” معالي المواطن ” ، أن الحالة النفسية تُحسِّن بنسبة 50% من المريض أو لا تُحسن، مؤكدة أن طريقة نقل الخبر بشكل سيء قد تؤدي إلى الانتحار.

وبيَّن مختص، أن هناك 70 حالة سرطان لكل 100 ألف نسمة في السعودية، مضيفًا أن المملكة هي أقل دول العالم في الإصابة بهذا المرض والسبب في ذلك هو أن المجتمع السعودي مجتمع شاب.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21057 ] نشر منذ 10 دقائق

لاحول ولا قوة الا بالله
الله يشفي كل مريض ويعافي كل مسلم

[ عدد التعليقات: 21057 ] نشر منذ 9 دقائق

الله يحمينا وياكم من هذا المرض وجميع الامراض

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