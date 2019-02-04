خالد الهيل لـ عزمي بشارة: أنت تعترف أن تميم ديكتاتور
ردَّ المعارض القطري، خالد الهيل، على مستشار أمير قطر تميم بن حمد، عزمي بشارة، بشأن حديثه عن الديكتاتورية.
وقال الهيل في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بالضبط كما يحدث في قطر من عدم التزام النظام بالدستور، اذا انت تعترف ان تميم بن حمد دكتاتور ابن دكتاتور؟
وأضاف : ” الدستور القطري غير مفعل وموجود فقط لاضفاء شرعية على نظام انقلابي يحكم بالقبضة البوليسية القمعية الجائرة.. ضجيج بلا طحين، برلمان على ورق ليقال ” اميرية دستورية ” .
وكان بشارة قد كتب في تغريدة له : ” الديكتاتور في النظام السلطوي والرئيس في النظام الهجين لا يلتزم أصلا بالدستور، إنه لا يمارس الحكم وفق الدستور، فلماذا يشعر بالحاجة إلى دستور وفق ما يمارس؟ إنه قلق داخلي من عدم الشرعية، يريد شرعية دستورية. ولكن الشرعية لا تكتسب من تغيير الكلام على الورق ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64319 ] نشر منذ 32 دقيقة
هو يصف يتيم المجد والعزة والكرامه ، هذا باطنياً ،،
,, وظاهرياً ، يقصد المعرفه ، والإسقاط على ايٍ كان عدا يتيم المجد وزمرته الفاسقه ,,
,, الله يرد كيدهم في نحورهم .. آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 21057 ] نشر منذ 28 دقيقة
قلعتهم كلهم