خالد الهيل لـ عزمي بشارة: أنت تعترف أن تميم ديكتاتور

طلال الضوي(صدى):

ردَّ المعارض القطري، خالد الهيل، على مستشار أمير قطر تميم بن حمد، عزمي بشارة، بشأن حديثه عن الديكتاتورية.

وقال الهيل في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بالضبط كما يحدث في قطر من عدم التزام النظام بالدستور، اذا انت تعترف ان تميم بن حمد دكتاتور ابن دكتاتور؟

وأضاف : ” الدستور القطري غير مفعل وموجود فقط لاضفاء شرعية على نظام انقلابي يحكم بالقبضة البوليسية القمعية الجائرة.. ضجيج بلا طحين، برلمان على ورق ليقال ” اميرية دستورية ” .

وكان بشارة قد كتب في تغريدة له : ” الديكتاتور في النظام السلطوي والرئيس في النظام الهجين لا يلتزم أصلا بالدستور، إنه لا يمارس الحكم وفق الدستور، فلماذا يشعر بالحاجة إلى دستور وفق ما يمارس؟ إنه قلق داخلي من عدم الشرعية، يريد شرعية دستورية. ولكن الشرعية لا تكتسب من تغيير الكلام على الورق ” .