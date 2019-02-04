بالفيديو.. محادثة بين ابنة نوال الكويتية وأحلام

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو الفنانة الإماراتية أحلام برفقة الطفلة حنين، ابنة الفنانة الكويتية نوال.

وأشعلتا المواقع بتبادل حديث طريف جداً حوال الطعام، وأبدت الفنانة إعجابها الكبير ببراءة الطفلة وذكائها وكلامها الذي أثار ضحكها مرات عدة، وتفاعل مع المقطع المصور عدد كبير جداً من المتابعين، ووصل عدد المشاهدات على إحدى الصفحات التي نشرت الفيديو على ” إنستجرام ” إلى أكثر من 174 ألفاً.

وتم تسجيل المقطع خلال الزيارة التي قامت بها أحلام لمنزل الفنانة الكويتية وهي الأولى لها بعد المصالحة التي جرت بينهما العام الماضي، كما ظهرت الفنانة الإماراتية في فيديو نشرته على حسابها على ” سناب شات ” والتقط في المكان نفسه.

وعلقت: ” إحنا مشغولين، تبون شي؟ ” ، وحقق ما يقرب أكثر من 997 ألف مشاهدة بعدما نشرته لاحقاً على حسابها على ” إنستجرام ” ، وقبل أن تغادر قالت لمضيفتها: ” أحبك يا عمري وروحي، أكرمك الله وكثر خيرك، ويخلي لك راعي بيتك. ”