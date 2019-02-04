بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
وتشمل الحالة مناطق: ” نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. ”
كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الثلاثاء 2019/02/05 في #المملكة
#طقس_السعودية #نرصد_ونحمي
#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/04EJqyaIIo
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 4, 2019
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