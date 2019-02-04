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بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة
الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة مناطق: ” نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. ”

كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.


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