بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة مناطق: ” نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. ”

كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.