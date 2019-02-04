الباحة.. تفاصيل وفاة عروسين في حادث مروري

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت منطقة الباحة، حادث مروري مروع في مثلث الشعراء بمحافظة قلوة، نتج عنه وفاة عروسين.

وتفصيلًا، كشف عبد الله عطية آل شريفة، شقيق العريس المتوفى، أن شقيقه حامد تزوج في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وذهب مع عروسه لقضاء شهر العسل في إندونيسيا ثم عادوا إلى الباحة.

وأضاف أنهما تعرضا لحادث مروري وهما في طريقها إلى الباحة، ما أسفر عن وفاته هو وزوجته بعد صلاة المغرب يوم أمس.

وأشار إلى أن شقيقه يبلغ 30 عاما من العمر، و يعمل في شركة ” أمنكو ” ، مضيفًا أن زوجته ” وجدان ” طالبة جامعية، وهو شخصية محببة في المجتمع، ومعروف عنه الخلق الحسن والتعامل الطيب، كونه مدربا لفريق إشبيلية الشعراء.

واختتم: ” الحادث أثر على والدتي فهي تعيش حالة نفسية سيئة، ونحن صابرون ومحتسبون الأجر من الله، ومؤمنون بقضائه ” .

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