الهيئة الملكية تعلن عن وظائف ضمن برنامج التأهيل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل، وظائف شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل لدى (شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة الزامل لخدمات التبريد و التكييف، وشركة حلول الطاقة الخليجية) من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف جاءت بالمسميات التالية (فني الكترونيات، وموظف مشتريات، ومخطط، ومحاسب)، مؤكدة أن التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/04م وينتهي بتاريخ 2019/02/14م.

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