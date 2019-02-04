بالصور.. نهاية سيئة لعروس رغبت في تسريحة شعر مبهرة يوم زفافها

كانبرا(صدى):

رغبت عروس أسترالية أن تحصل على قصة شعر مبهرة يوم زفافها، فذهبت إلى مصفف الشعر كما تفعل الكثير من الفتيات، ولكن النتائج كانت سيئة للغاية.

وتفصيلًا، دفعت العروس لمصفف الشعر 140 دولارًا كي تحصل على تسريحة مثالية رأتها عبر الإنترنت، ولكنه فاجأها بالنتيجة التي كانت تخالف الصورة التي تضعها في ذهنها تماما، وأن تسريحة الكعكة التي فعلها المصفف للعروس كانت سيئة للغاية، فهو لم يخفِ “ البنس ” التي تثني طبقات الشعر مما جعل المظهر سيئا.

وأظهرت صور نشرتها العروس لشعرها عبر الإنترنت، وكانت مستاءة للغاية ويبدو أنها لم تكن الوحيدة التي مرت بهذه التجربة، حيث شاركتها بعض السيدات بصور أخرى لتسريحات أردن الحصول عليها ولكن النتيجة كانت صادمة.