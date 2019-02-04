الضوابط الجديدة لتحديد كميات التبغ المسموح استيرادها للاستخدام الشخصي

عادل الحربي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لـ ” الجمارك السعودية ” الضوابط الجديدة التي أقرّتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتحديد كميات منتجات التبغ المسموح استيرادها للاستخدام الشخصي عبر المنافذ الجمركية.

وتابع الحساب: ” ابتداءً من 9 فبراير الكمية المسموح بها للاستخدام الشخصي من التبغ ومنتجاته الواردة بصحبة المسافرين وما يرد عبر الشحن الجوي أو شركات النقل السريع 24 سيجار، 200 سيجارة، 500 جرام لمنتجات التبغ الأخرى. ”

وأضاف: ” ما زاد عن هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتحاوز 15 يومًا وفي حال عدم إعادة تصديرها خلال هذه المدة لا يحق لصاحبها المطالبة بها. ”

واختتم: ” هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين المسجلين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتمنع لمن تقل أعمارهم 18 عامًا. “