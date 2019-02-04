بالفيديو.. التحالف يستهدف مواقع ومعسكرات تدريب للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف استهدفت في 23 يناير المنصرم موقعا عسكريا للحوثيين في محافظة ذمار.

وأوضح أن الغارات أسفرت عن مصرع مقاتلين ومدربين حوثيين يتجاوز عددهم 270 قتيلاً، حيث استهدف طيران التحالف في اليوم نفسه أيضاً موقع تدريب للحوثيين في محافظة المحويت (شمال غرب صنعاء)، ما أسفر عن مقتَل عناصر من المتمردين.

وأكد على أن ميليشيا الحوثي الإيرانية نقلت أسلحة إلى الحديدة وأقامت معسكرات في شرق المحافظة، مؤكدا استهداف عدة معسكرات للحوثيين.