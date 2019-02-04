خديجة جانكيز تتاجر بقضية ” خاشقجي ” بـ 3 لغات

طلال الضوي(صدى):

من جديد تظهر التركية خديجة جانكيز، مدعية الخطوبة من الصحفي الراحل جمال خاشقجي، للاتجار بسيرته، إذ ظهرت هذه المرة بكتاب عن حياة الفقيد.

وتفصيلًا، أعلنت خديجة جانكيز عن إصدارها كتاباً عن حياة خاشقجي، مطالبة باقتنائه بعد أن طبعته باللغة التركية والإنجليزية والعربية، إذ قالت: ” كتابي نزل في الأسواق اليوم.. تجدون نسخته التركية حالياً، وبعد أسبوعين نسخته الإنجليزية بإذن الله تعالى.. رحمة الله عليك يا عزيزي ” .

ويبدو أن ” جانكيز ” تحاول الاسترزاق والاتجار بقصة جمال خاشقجي، إذ تحاول استغلالها ماديًا وكذلك تصعيد القضية لاستغلالها ضد السعودية مثلما فعلت قبل ذلك وفشلت.

يذكر أنها كانت قد ظهرت بشكل غريب وادّعت أنها خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وحاولت حينها لفت الانتباه إليها بأنها كانت برفقة ” خاشقجي ” عند مراجعته القنصلية السعودية.