النائب العام: نراقب أموال الدولة الثابتة والمنقولة

علي القحطاني(صدى):

أوضح النائب العام الشيخ سعود المعجب أن الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره، حيث يتم متابعة كافة الشركات.

وقال الشيخ خلال تدشينه اليوم الإثنين مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة، إن هذا المكتب يأتي ضمن القواسم المشتركة التي تتمثل في قيام الديوان بإعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية معهم والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم.

وأكد على أن زيارته لمقر ديوان المراقبة العامة تأتي في إطار مكافحة الفساد والرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة أموال الدولة الثابتة والمنقولة والتحقق من حسن استغلالها في المحافظة عليها.