البرتغالي كواريزما في طريقه إلى دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير تركية، أن وكيل البرتغالي ريكاردو كواريزما لاعب فريق بيشكتاش التركي، يتفاوض حاليًا مع ناد سعودي، لإنهاء إجراءات ضم اللاعب إلى دوري المحترفين خلال الميركاتو الشتوي الذي سيغلق أبوابه اليوم الاثنين.

وأوضحت قناة TRT Spor التركية، أن كواريزما سيغادر الدوري التركي للانضمام إلى أحد أندية دوري المحترفين السعودي، إلا أنها لم تكشف اسم النادي غير أنه من المتوقع أن ينضم إلى صفوف الأهلي.

يذكر أن النادي التركي لا يمانع في بيع اللاعب المرتبط بتعاقد مع فريقه حتى 2020، علمًا بأنه يبلغ من العمر 35عامًا، على أن يكون المقابل المادي مغريًا.