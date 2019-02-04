سعود الصرامي يتحدث عن لعب النصر خارج العاصمة بعد الهزيمة المدوية أمام التعاون

طلال الغامدي(صدى):

تعرض اتحاد الكرة لانتقادات قاسية من قبل الكاتب الرياضي، سعود الصرامي بعد خسارة النصر أمام التعاون ضمن مواجهات الجولة الـ18 من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الصرامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” النصر لا يلعب في الرّياض النصر يتم استبدال بلنتياته لبطاقات صفراء لهدافه ولنجومه النصر تحتسب ضده بلنتيات من وحى الخيال ظالموا النصر يذهبون للـVAR وقراراتهم تسبق وصولهم لتقنيتهم التي تفضح تصرفاتهم لا تستغربوا مواصلة لعب النصر خارج العاصمة اعشقوا هلالكم لكن حافظوا على شرف المنافسة ” .