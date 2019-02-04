تقلبات جوية وحالة مطرية على المملكة مع نهاية الأسبوع الحالي 

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأسبوع الحالي والقادم، لافتة إلى تقلبات جوية تتسم بحالة مطرية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتفاوت في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة.

وأضافت الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”:” تشير التوقعات مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم إلى تقلبات جوية تتسم بحالة مطرية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتفاوت في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة وسيتم التنويه عنها في تقرير مفصل”.