بالفيديو.. ردة فعل زوجة عبدالله السدحان على وصلة غزل لإحدى معجباته

الرياض(صدى):

تغزلت إحدى معجبات الفنان عبدالله السدحان فيه عندما قابلته فجأة في أحد المولات، قائلة:” أحبك وأموت فيك”، مما دفع زوجة السدحان للرد عليه بمزحة طريفة.

وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بين مؤيد ومعارض لتغزل إحدى معجبات الفنان عبدالله السدحان فيه أمام زوجته.

وعلق مغرد، قائلا:” جميل جدا رد زوجته همها بأن المعجبة تتعامل مع زوجها لفنه فقط وليس لشخصه”، بينما رأى مغرد آخر:” طلعت راقية مثل زوجها”.

ولفت مغرد ثالث:” الزوجة محترمة والمعجبة غير محترمة الفرق بين الأدب وقلة الأدب”، بينما اعتبر مغرد رابع أنها سماجة وقلة حياء وبنت الرجال ماتقول مثل هذا الكلام ولا يرضاها”.

وأوضح مغرد رابع أنه حب وإعجاب بتمثيله أو شخصيته الضحوكة، مضيفا:”ليس شرط حب للعلاقة الذي فكر الأغلبية.. السدحان كبير وكبر أبوها”.