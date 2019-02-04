إطلاق حملة توعوية عن مخاطر الاستهلاك المرتفع للسعرات الحرارية 

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حملة لتوعية المستهلكين بحساب السعرات الحرارية وخطر الاستهلاك المرتفع منها، ودور المجهود البدني في حرق السعرات الحرارية.

ووضع جميع لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس أشرطة لاصقة على أكتافهم تحمل شعار السعرات الحرارية، وسيستمر ذلك فيما تبقى من الجولة الـ 18 من الدوري.

وتهدف الهيئة من الحملة إلى التوعية بمخاطر الاستهلاك المرتفع للسعرات الحرارية، ومعرفة حاجة المستهلك اليومية، إضافةً إلى طرق حرقها من خلال ممارسة الرياضة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء حذّرت من مخاطر مشروبات الطاقة عبر شاشات الملاعب خلال الموسم الجاري، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

وأعرب المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة عبدالرحمن السلطان, عن شكره للهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين على تفاعلهما وتجاوبهما مع الحملات التوعوية التي تهم صحة المستهلك، مؤكداً أنهما شريك رئيس للهيئة في الحد من العادات الغذائية السيئة.

وأكد السلطان حرص الهيئة على نشر الرسائل التوعوية عبر الأنشطة الرياضية، خصوصاً كرة القدم لتأثيرها على النشء وجماهيريتها الكبيرة في المملكة، ولاعتماد الرياضة في المقام الأول على العادات الغذائية الجيدة.

وأضاف أن “الغذاء والدواء” تعمل على نشر رسائلها التوعوية والتثقيفية في جميع المنصات، للحد من العادات الغذائية السيئة وخطرها على الصحة العامة.