أصالة تغرد عن ” المنافقين ” .. وأحلام ترد بصلحها مع نوال الكويتية

دمشق(صدى):

تسببت الفنانة السورية أصالة في حالة من الجدل بين متابعيها؛ بعد أن كتبت تغريدة تنتقد فيها النفاق والمنافقين، خاصة وأنها لم تذكر أي أسماء أو تشير إلى المقصود في التغريدة.

حيث قالت ” أصالة ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” كمّ أكّره النفاق والمنافقين والمنافقات، النفاق يا جماعة سرطان المجتمع، والنفاق عكس الأخلاق وعكس التعامل الطيّب، وخلص هلأ ارتحت ” .

حيث توقع الجمهور أن الفنانة السورية تٌشير للفنانتين ” أحلام، ونوال الكويتية ” ؛ بعد لقائهما الحارّ في الكويت وبعد تصالحهما، حيث ردت الفنانة أحلام بالفعل على تغريدة ” أصالة ” .

وقالت الفنانة الإماراتية في ردها على تغريدة ” أصالة ” : ” إي والله يا أصاله يا حبيبتي، أنا مع نوال مبارح حكينا كثير في نفس الموضوع، كيف المنافقين بإمكانهم دس السم في العسل الله يبعدهم عنا يا رب ” .

وتابعت: ” أبشرك أنا ونوال اتفقنا ما نترك لهم مكان ابداً في حياتنا، فعلاً النفاق سرطان المجتمع.. والله يا حبيبتي إلا ما ربي يكشفهم لنا أكيد، بحبك أصول ” .

وهو ما اعتبره المتابعين أن ” أحلام ” ترسل رسالة قوية تريد فيها التأكيد على أن علاقتها مع ” نوال ” خالية من النّفاق، إنْ كانتا فعلًا هما المقصودتان من جانب أصالة.

يُذكر أن الفنانة نوال الكويتية كانت قد حرصت على استقبال الفنانة الإماراتية أحلام واستضافتها في منزلها فور وصول الأخيرة إلى الكويت؛ لإحياء إحدى حفلات الزّفاف هناك.

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