بعد تعرض معلم للاعتداء ببيشة.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في الواقعة

أبها(صدى):

شهدت إحدى مدارس بيشة واقعة مؤسفة، حيث قام ولي أمر طالب برفقة ولديه بالاعتداء على معلم ضربًا؛ أثناء تأديته لعمله بإحدى الحصص المدرسية، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” التحقيق في واقعة ضرب معلم على يد ولي أمر وابناه بإحدى مدارس بيشة ” .

وفي هذا السياق، وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة؛ وذلك للوقوف على هذا الحادث، ومعرفة ملابساته والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن وإحاطته بما يتم حياله.

كما أجرى وزير التعليم اتصالا هاتفيًا بالمعلم تركي بن مسفر المعاوي الذي تعرض إلى الاعتداءٍ؛ وذلك أثناء تأديته مهامه في مدرسته في محافظة بيشة واطمأن معاليه على حالته الصحية.

حيث أكد ” آل الشيخ ” للمعلم أن الوزارة لن تتوانى في متابعة حقه أمام الجهات المعنية، مبديًا أسفه أن تطال مثل هذه الاعتداءات المدارس ومنسوبيها.

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