رئيس اتحاد الكرة يهنئ ” الفيصل ” على توليه منصب رئيس اللجنة الأولمبية

نواف السالم(صدى):

قام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفوز، ومجلس إدارته بالكامل بتهنئة الأمير عبد العزيز الفيصل بتهنئة رئيس الهيئة العامة للرياضة على توليه منصب رئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية.

وقال اتحاد كرة القدم عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” رئيس ومجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يباركون للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئاسته لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية ” .

وتم اختيار ” الفيصل ” رئيسًا للجنة الأولمبية العربية السعودية؛ وذلك خلال جمعيتها العمومية غير العادية، والتي عقدت ظهر اليوم الإثنين؛ لانتخاب رئيس مجلس الإدارة للفترة المتبقية من الدورة الحالية ” 2017-2020 ” .