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امرأة تتزوج من رجلين في آن واحد

امرأة تتزوج من رجلين في آن واحد
مليكة فؤاد(صدى):

اكتشف رجل مغربي أن زوجته تزوجت دون علمه برجل ثان وهي لا تزال على ذمته، حيث روى ” الرجل ” قصته من خلال مقطع فيديو.

وعن التفاصيل، قامت الجهات الأمنية باستدعاء كلاً من الزوج والزوجة والزوج الثاني؛ وذلك لأجل سماع روايتهما.

حيث قال ” الزوج ” أن زوجته اعترفت له بكل شيء وأكدت له أنها لازالت تحبه، إلا أنها متعلقة أيضًا بزوجها الثاني وتود أن تستمر معهما في نفس الوقت.

حيث استغلت ” الزوجة ” غيابه خلال قضائه عقوبة السجن؛ لتقرر عقد قرانها على شخص آخر.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 64292 ] نشر منذ 54 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 52 دقيقة

يلوموني فيك يالمغرب
هذة عبارتين ولاهمها
لا وتحب الاثنين ولو فيه ثالث ح تحبه
كله طالما ،،،،؟؟
اكيد ح ينحب

[ عدد التعليقات: 8012 ] نشر منذ 41 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 3390 ] نشر منذ 36 دقيقة

اثنين في واحد …
بلسم + ضد الحكة 😂😆
اقترح تعرضة سبيل ..
ولا تخيط براطمة 😆😆😂

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