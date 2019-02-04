امرأة تتزوج من رجلين في آن واحد

مليكة فؤاد(صدى):

اكتشف رجل مغربي أن زوجته تزوجت دون علمه برجل ثان وهي لا تزال على ذمته، حيث روى ” الرجل ” قصته من خلال مقطع فيديو.

وعن التفاصيل، قامت الجهات الأمنية باستدعاء كلاً من الزوج والزوجة والزوج الثاني؛ وذلك لأجل سماع روايتهما.

حيث قال ” الزوج ” أن زوجته اعترفت له بكل شيء وأكدت له أنها لازالت تحبه، إلا أنها متعلقة أيضًا بزوجها الثاني وتود أن تستمر معهما في نفس الوقت.

حيث استغلت ” الزوجة ” غيابه خلال قضائه عقوبة السجن؛ لتقرر عقد قرانها على شخص آخر.