امرأة تتزوج من رجلين في آن واحد
اكتشف رجل مغربي أن زوجته تزوجت دون علمه برجل ثان وهي لا تزال على ذمته، حيث روى ” الرجل ” قصته من خلال مقطع فيديو.
وعن التفاصيل، قامت الجهات الأمنية باستدعاء كلاً من الزوج والزوجة والزوج الثاني؛ وذلك لأجل سماع روايتهما.
حيث قال ” الزوج ” أن زوجته اعترفت له بكل شيء وأكدت له أنها لازالت تحبه، إلا أنها متعلقة أيضًا بزوجها الثاني وتود أن تستمر معهما في نفس الوقت.
حيث استغلت ” الزوجة ” غيابه خلال قضائه عقوبة السجن؛ لتقرر عقد قرانها على شخص آخر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64292 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 52 دقيقة
يلوموني فيك يالمغرب
هذة عبارتين ولاهمها
لا وتحب الاثنين ولو فيه ثالث ح تحبه
كله طالما ،،،،؟؟
اكيد ح ينحب
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8012 ] نشر منذ 41 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3390 ] نشر منذ 36 دقيقة
اثنين في واحد …
بلسم + ضد الحكة 😂😆
اقترح تعرضة سبيل ..
ولا تخيط براطمة 😆😆😂