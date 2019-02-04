اتبعي رجيم التمر واللبن لخسارة 5 كيلو أسبوعيا
عرف خبراء في التغذية ، رجيم التمر واللبن لخسارة 5 كيلو أسبوعيًّا، بأنه عبارة عن نظام غذائي سهل التطبيق للتخلُّص من الوزن الزائد وإحراق السعرات الحرارية، وأيضًا علاج مشكلة تراكم الدهون حول البطن والأرداف.
فمن المعروف أن التمر يحتوي على عناصر غذائيَّة بالجملة، ولا سيَّما الألياف، حيث أنَّ 5 ثمرات من التمر تحتوي على 3.3 جرامًا من الألياف، بالإضافة إلى أن الحليب يزخربالبروتينات، والفيتامينات “أ” و”ب” والمعادن والأملاح، وخصوصًا الكالسيوم والزنك والفسفور، كما يساعد في عمليَّة الهضم وتخسيس الوزن.
ويقوم هذا الرجيم، كما يدلُّ اسمه، على مكوِّنين أساسيين، هما: اللبن والتمر في الوجبات الرئيسة وتلك الخفيفة، وبكمٍّ يُوازي 21 ثمرة من التمر يوميًّا، فضلًا عن ثلاثة أكواب من اللبن.
ويمكن اتباع هذا الرجيم لأسبوع، شريطة شرب من ليترين إلى ثلاثة ليترات من الماء يوميًّا، بغية الوصول إلى الوزن المطلوب.
رجيم التمر واللبن لخسارة 5 كيلو أسبوعيًّا وطرق تطبيقه:
• الفطور: 5 حبَّات من التمر (أو الرطب)، مصحوبة بثلثي الكوب من اللبن.
• الوجبة الخفيفة: 3 حبَّات من التمر، مصحوبة بثلثي الكوب من اللبن.
• الغداء: 5 حبَّات من التمر، مصحوبة بثلثي الكوب من اللبن.
• وجبة خفيفة: 3 حبَّات من التمر، مصحوبة بثلثي الكوب من اللبن.
• العشاء: 5 حبَّات من التمر، مصحوبة بثلثي الكوب من اللبن.
محتوى التمر من السعرات
تحتوي حبَّة من التمر منزوعة النواة على 20 سعرة حرارية، وبالمُقابل يحتوي الرطب على سعرات حرارية أقل، ففي مائة جرام من الرطب 60 سعرة حرارية.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 40 دقيقة
رجيم التمر واللبن لخسارة 5 كيلو أسبوعيا انشاء الله سوف اجربها قريبا صرحتا تعبت من الوزن الزائد رغم انني امارس رياضة المشي نصف ساعة يوميا لاكن وزني يتارجح مابين ال 90 كغم وا ل 100 كغم رغم انني لااتناول في وجبة العشاء
الا كوب من اللبن او العصير الطازج مع الفواكه والخضروت حاولت بشتي الوسائل تخفيض وزني الي 80 كغم خلال سنه علي الاقل لم افلح في ذلك جربت العشرات من الوصفات لتخفيف الوزن لم تنفع ابدا معي
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3853 ] نشر منذ 35 دقيقة
شكرا و منكم نستفيد
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8012 ] نشر منذ 28 دقيقة
الرياضه الاكل الصحي وبحساب وسوف تكون النتيجه طيبه باذن الله
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 26 دقيقة
تراكم الدهون حول البطن والأرداف.اكبر مشكلة تواجه البدناء وانا منهم جربت عشرات الوصفات الخليجية والعربية والاسيوية والاوربية والامريكية لم تنفع معي ابدا و سوف اتبع رجيم اللبن والتمر وانشاء الله تنفع معي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12413 ] نشر منذ 22 دقيقة
يمكن زياده وزنك مو بس من التغذيه يمكن يكون خلل باالغدد وزي كذا والله اعلم😊الآكل بعتدال مع المشي يوميا وتجنب السكريات والمقليات وكثره شرب الماء والمشي نص ساعه يوميا😎👍عن نفسي مااتخلى عن الشاهي الاخضر خاصه اذا كليت دسوم او سكريات👍رغم ان نقص وزني وزيادته احيان مرتبطه بشكل كبير على الغدد الحمدلله على كل حال❤
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12413 ] نشر منذ 9 دقائق
كلامي بخصوص الغدد للآخ ابو خالد😊