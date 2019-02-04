بعد إجرائه عملية جراحية.. سلمان الفرج يقترب من الوصول للرياض
اقترب لاعب فريق الهلال سلمان الفرج من الوصول إلى الرياض، وذلك بعد أن أجرى عملية جراحية في فرنسا.
وأصبح ” الفرج ” على متن الطائرة المقلة لـ ” جيوفينكو ” عبر الخطوط الإماراتية والتي تصل الرياض عند الساعة 3:20، في الصالة رقم 1 بمطار الملك خالد الدولي.
وكان لاعب فريق الهلال سلمان الفرج قد أجرى عملية جراحية؛ لأجل تحرير أوتار مفصل الحوض في مدينة ” ليون ” الفرنسية.
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3853 ] نشر منذ 54 دقيقة
الف سلامة و توصل بالسلامة ان شاء الله