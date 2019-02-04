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بعد إجرائه عملية جراحية.. سلمان الفرج يقترب من الوصول للرياض

بعد إجرائه عملية جراحية.. سلمان الفرج يقترب من الوصول للرياض
ماجد محمد(صدى):

اقترب لاعب فريق الهلال سلمان الفرج من الوصول إلى الرياض، وذلك بعد أن أجرى عملية جراحية في فرنسا.

وأصبح ” الفرج ” على متن الطائرة المقلة لـ ” جيوفينكو ” عبر الخطوط الإماراتية والتي تصل الرياض عند الساعة 3:20، في الصالة رقم 1 بمطار الملك خالد الدولي.

وكان لاعب فريق الهلال سلمان الفرج قد أجرى عملية جراحية؛ لأجل تحرير أوتار مفصل الحوض في مدينة ” ليون ” الفرنسية.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3853 ] نشر منذ 54 دقيقة

الف سلامة و توصل بالسلامة ان شاء الله

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