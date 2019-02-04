بالأسماء.. حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن الطواقم التحكيمية، للمباريات الثلاث المقررة اليوم الإثنين، في ختام الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقرر أن يدير مباراة الهلال والفتح، البولندي باويل راكزوفيسكي، ويعاونه كل من ستيفن دونالدسون وجاريث أيركين، فيما سيكون الصربي دانيلو جروجيتش حكما رابعا، والويلزي سيمون إيفانز حكما للفيديو.

أمام مباراة الشباب والرائد فتم إسنادها للبحريني نواف شكر الله، ومعه ياسر خليل ومحمد جعفر، على أن يكون السعودي محمد إسماعيل حكما رابعا، ومواطنه خالد الطريس حكما للفيديو.

ويدير مباراة الوحدة واتحاد جدة، سفاين موين ويعاونه كيم هاكلوند وماجنوس لوندبيرج، فيما سيكون السعودي فيصل البلوي حكما رابعا، ومواطنه محمد الهويش حكما للفيديو.