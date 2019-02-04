تضم لاعبين أجنبيين فقط.. ” النصر ” يرفع قائمته الآسيوية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة النصر رفعت قائمتها الأولية لدوري أبطال آسيا، التي ضمت لاعبين أجنبيين فقط، هما الحارس الأسترالي براد جونز والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وعن قائمة المبعدين، ذكرت المصادر أنها شملت ” أحمد الفريدي، عبدالرحمن الشنار، وعبدالله العويشير ” بالإضافة إلى لاعب منتصف الميدان المنتقل حديثًا للنصر عبدالله الخيبري؛ وذلك للتأخر في اعتماد أوراق انتقاله.

كما أوضحت المصادر أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قام بضم العديد من اللاعبين الشباب، يتقدمهم عبدالرحمن الشمري، زيد البواردي، نايف الماس، محمد الشنقيطي، فرج الغشيان، والمهاجم فراس البريكان.

وقام ” فيتوريا ” بتأجيل اختيار الخانتين الأجنبيتين المتبقيتين؛ وذلك لحين الانتهاء من جميع الصفقات المحلية والأجنبية قبيل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.