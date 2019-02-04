مواجهة صعبة بين الهلال والفتح

ماجد محمد(صدى):

تعد مواجهة الفتح، من أصعب المباريات التي يخوضها الهلال، في المواسم الأخيرة، وهو ما يؤخر انتصار “الزعيم” للوقت القاتل، في الكثير من الأحيان.

و شهدت آخر 7 مواجهات بين الفريقين، فوز الهلال في 5 مناسبات، مقابل التعادل مرتين.

ففي مباراة الدور الأول للدوري، لهذا الموسم، عانى الهلال كثيرا، قبل أن يفوز (3-2) في الدقيقة 94، بهدف جيلمين ريفاس.

وخلال الموسم الماضي، تمكن الفتح من تعطيل الهلال، في الدور الأول، حيث تعادل معه سلبيا، رغم النقص العددي.

لكن في الإياب فاز الهلال (4-1)، وكانت مباراة التتويج للأزرق.

وفي موسم (2016-2017)، تمكن الهلال من الفوز ذهابًا بهدف نظيف، حمل توقيع ليو بوناتيني، في الدقيقة 89، كما انتهت مواجهة الإياب بنفس النتيجة، بهدف لياسر القحطاني في الدقيقة 97.

وخلال موسم (2015-2016)، تمكن الهلال من الفوز في الذهاب (2-1)، عندما سجل إدواردو هدف الانتصار، في الدقيقة 81.