” الجوازات ” توضح إمكانية سفر المرأة للدول الخليجية دون تصريح ولي الأمر

علي القحطاني(صدى):

أجابت المديرية العامة للجوازات عن استفسار يتعلق بسفر المرأة للدول الخليجية دون تصريح من ولي الأمر.

حيث وجهت ” مغردة ” استفسارًا للجوازات مفاده: ” المرأة اللي بتسافر لدولة خليجية، هل يلزم تصريح من ولي الأمر مع العلم أنها مطلقة؟ ” .

وردت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” يستطيع كل من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر وتصريح سفر ” .