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” الجوازات ” توضح إمكانية سفر المرأة للدول الخليجية دون تصريح ولي الأمر

” الجوازات ” توضح إمكانية سفر المرأة للدول الخليجية دون تصريح ولي الأمر
علي القحطاني(صدى):

أجابت المديرية العامة للجوازات عن استفسار يتعلق بسفر المرأة للدول الخليجية دون تصريح من ولي الأمر.

حيث وجهت ” مغردة ” استفسارًا للجوازات مفاده: ” المرأة اللي بتسافر لدولة خليجية، هل يلزم تصريح من ولي الأمر مع العلم أنها مطلقة؟ ” .

وردت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” يستطيع كل من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر وتصريح سفر ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8008 ] نشر منذ 42 دقيقة

سؤال ماله داعي
لو سافرت لاي دوله خليجيه بدون تصريح كما ذكر السائل -عندها بامكانها ان تطير من هناك الى جميع دول العالم-

[ عدد التعليقات: 1859 ] نشر منذ 9 دقائق

احد بنود رؤية الزق ماكنزي فتح أبواب الفتن والفساد .

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