” الجوازات ” توضح إمكانية سفر المرأة للدول الخليجية دون تصريح ولي الأمر
أجابت المديرية العامة للجوازات عن استفسار يتعلق بسفر المرأة للدول الخليجية دون تصريح من ولي الأمر.
حيث وجهت ” مغردة ” استفسارًا للجوازات مفاده: ” المرأة اللي بتسافر لدولة خليجية، هل يلزم تصريح من ولي الأمر مع العلم أنها مطلقة؟ ” .
وردت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” يستطيع كل من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر وتصريح سفر ” .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8008 ] نشر منذ 42 دقيقة
سؤال ماله داعي
لو سافرت لاي دوله خليجيه بدون تصريح كما ذكر السائل -عندها بامكانها ان تطير من هناك الى جميع دول العالم-
سرا بقيده[ عدد التعليقات: 1859 ] نشر منذ 9 دقائق
احد بنود رؤية الزق ماكنزي فتح أبواب الفتن والفساد .