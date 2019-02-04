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بالفيديو.. تعرف على أرقام أسرع سيارة ماكلارين 720S كوبيه في العالم

بالفيديو.. تعرف على أرقام أسرع سيارة ماكلارين 720S كوبيه في العالم
أميرة خالد(صدى):

تعتبر سيارة ماكلارين 720 اس كوبيه أسرع سيارة بنسخة الكوبيه في العالم .

ويعرض هذا المقال أرقام التسارع من 0 إلى 100 كم/س (62 ميل/س) ، حيث تحتاج السيارة المعدلة التي تظهر في الفيديو المرفق ضمن هذا الخبر إلى 2.04 ثانية لتصل إلى سرعة 100 كم/س بعد إنطلاقها من السكون ، مقارنة مع 2.9 ثانية تحتاجها السيارة بدون تعديل ، مما يجعل من هذه السيارة المعدلة أسرع سيارة ماكلارين 720S كوبيه في العالم حتى الآن .

كما يوضح الفيديو أن أسرع سيارة ماكلارين 720S كوبيه في العالم استطاعت أن تجتاز مسافة ربع الميل على مضمار الدراج ريس خلال 9.158 ثانية وبسرعة وصلت إلى 250 كم/س (155.56 ميل/س) .

ووفقاً للمعلومات المتوفرة فقد حصلت هذه النسخة من سيارة ماكلارين 720S كوبيه على تعديلات هائلة، رفعت قوتها إلى 943 حصان ، تصل إلى عجلات السيارة البريطانية الخارقة بعد إحتساب القوة المفقودة من الإحتكاك ، مما يعني أن القوة الصادرة من القلب النابض لهذه السيارة السريعة تزيد عن ألف حصان .

يجدر الإشارة إلى أن سيارة ماكلارين 720 اس كوبيه تعتمد بشكل أساسي بدون تعديلات على محرك V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 710 حصان (720 حصان أوروبي PS) و 770 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل مع جير اوتوماتيك من 7 سرعات ثنائي الكلتش ،.

وتتسارع هذه السيارة الخارقة ، التي تنافس بالتحديد فيراري 488 GTB ، من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية ، ومن 0 إلى 200 كم/س في 7.8 ثانية ، ومن 0 إلى 300 كم/س في 21.4 ثانية ، وتقطع مسافة ربع الميل في 10.3 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 341 كم/س .

كما يبدأ سعر ماكلارين 720 اس كوبيه الأساسية في الأسواق العالمية من 291,280 دولار أمريكي أي ما يعادل 1,092,450 ريال سعودي .


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