أمام ويست هام.. ” ليفربول ” يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات

طلال الغامدي(صدى):

يشهد ملعب لندن الأولمبي اليوم الإثنين لقاء ليفربول مع ويست هام يونايتد؛ وذلك ضمن ختام منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ” البريميير ليغ ” .

ويسعى ” ليفربول ” خلال هذه المباراة لاستعادة نغمة الانتصارات؛ وذلك بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي ” 1-1 ” أمام ليستر سيتي؛ أملاً في تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي.

وتعتمد جماهير ” ليفربول ” على المثلث الهجومي الذي يضم ” محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني ” ، الذي سجل 100 هدفًا في ملعب ” آنفيلد ” بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية منذ بداية الموسم الماضي؛ للفوز في مباراة اليوم.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي تغلب أمس الأحد على آرسنال 3-1، بينما يحتل ويست هام المركز 12 برصيد 31 نقطة.