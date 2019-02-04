انفجار قوي في سوق مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو
هزّ انفجار قوي صباح اليوم سوقا مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو .
وقال مصدر أمني محلي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “وقع انفجار قوي في سوق حمرويني ، مضيفا أنه لم تردنا أي تفاصيل حتى الآن، لكن المنطقة التي وقع فيها الانفجار هي سوق مكتظة ” .
وأضاف المصدر ” أن السوق تقع على مقربة من مباني بلدية مقديشو ” .
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير في العاصمة الصومالية.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8001 ] نشر منذ 13 دقيقة
اللهم اكف شر المسلمين شر انفسهم وشر الاعداء