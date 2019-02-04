” الشورى ” يوافق على مشروع نظام النقل المدرسي.. وهذه أهدافه

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام النقل المدرسي المُقدم من عضوي المجلس ” المهندس محمد النقادي و الدكتورة حنان الأحمدي ” ؛ وذلك استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.

وعن أهداف هذا المشروع، فإنه يهدف للآتي:

– توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات.

– تحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.

– تنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومة الأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي.

– تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي.

– وضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي.

– توعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.