” الشورى ” يوافق على مشروع نظام النقل المدرسي.. وهذه أهدافه
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام النقل المدرسي المُقدم من عضوي المجلس ” المهندس محمد النقادي و الدكتورة حنان الأحمدي ” ؛ وذلك استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.
وعن أهداف هذا المشروع، فإنه يهدف للآتي:
– توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات.
– تحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.
– تنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومة الأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي.
– تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي.
– وضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي.
– توعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8001 ] نشر منذ 21 دقيقة
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