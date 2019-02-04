طريقة منزلية بسيطة لسحب لون الشعر المصبوغ بدون تكلفة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر سحب لون صبغة الشعر القديمة، من أكثر الخطوات التي تضرّ بصحة الشعر لدى الفتيات ، لأنّ ذلك يعرضه للجفاف والتساقط، بسبب المستحضرات الكيماوية التي يتم إستخدامها. وبعيداً من التكلفة الباهظة لسحب الشعر في الصالونات .

وفي هذا الصدد كشف خبراء في التجميل عن وصفة منزلية مجربة للتخلص من صبغة الشعر:

يتم تحضير خليط مكون من ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز، ونصف كوب من الماء، وتُخلط جيدًا حتى تذوب بالكامل. بعد ذلك ضعي الخليط على شعر رطب من الجذور حتى الأطراف، ويُترك لمدة 10 دقائق، قبل غسله بالماء الفاتر.

ثم إخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح بكوب من الماء، مع إضافة بعض القطرات من الزيت العطري بحسب الرغبة، واغسلي به شعركِ مرة ثانية.

من المهم إستخدام هذه الوصفة لمدة 3 أيام متتالية للحصول على النتائج المرجوّة.