بالفيديو.. فرح الهادي تنظم مسابقة لجمهورها وتتشاجر مع زوجها لسبب غريب

خالد الظفيري(صدى):

أقامت فرح الهادي سحباً بين جمهورها للفوز بمجموعة من الجوائز بمناسبة حفل عيد ميلاد النجمة الكويتية الشابة.

وأشارت فرح الهادي إلي أن المسابقة ستتم من خلال سحب عشوائي بين محبيها، وسيتم اختيار عشرة فائزين للفوز بمجموعة من العطور التي أطلقها عقيل الرئيسي وزوجته مؤخراً.

ودخلت فرح الهادي في مشاجرة مع زوجها لأنها تريد حضور عرض مسرحي موسيقي لإحدى أعمال عالم ديزني خاصة مولان، لكن عقيل الرئيسي أخبرها أنه لا يحبها كثيراً، فقالت بغضب أنها هي من ستختار لأن المناسبة عيد ميلادها هي.

ورفض عقيل الرئيسي تأكيد خبر حمل زوجته، حيث ظهر في إحدى اللقطات بمقطع الفيديو وهو يركز الكاميرا عليها وهي تأكل قطعة حلوى التشيزكيك، وهو يسألها: “هل أخبر الجمهور؟” وهي تنهره وتقول “لا”.. حيث أرجح الكثيرون أنه يريد الإعلان عن حملها وهي ترفض حتى تمر الأشهر الأولى بسلام خاصة بعد أن خسرت حملها الأول.