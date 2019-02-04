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” المسند ” : أقرب حالة مطرية تبدأ يوم الخميس القادم

” المسند ” : أقرب حالة مطرية تبدأ يوم الخميس القادم
سالم المطيري(صدى):

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن أقرب حالة مطرية تبدأ يوم الخميس القادم وتستمر لبضعة أيام.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وتشرع في الربع الشمالي الغربي للسعودية، ومن ثَم تبدأ تنتشر وتتوسع جغرافيًا على أجزاء من السعودية، وفق الخريطة المرفقة ” .

النموذج الأوروبي يليه الأمريكي يليه الكندي يليه الأسترالي.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8001 ] نشر منذ 47 دقيقة

اسال الله ان يجيب الخير

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