” المسند ” : أقرب حالة مطرية تبدأ يوم الخميس القادم
توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن أقرب حالة مطرية تبدأ يوم الخميس القادم وتستمر لبضعة أيام.
وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وتشرع في الربع الشمالي الغربي للسعودية، ومن ثَم تبدأ تنتشر وتتوسع جغرافيًا على أجزاء من السعودية، وفق الخريطة المرفقة ” .
النموذج الأوروبي يليه الأمريكي يليه الكندي يليه الأسترالي.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8001 ] نشر منذ 47 دقيقة
اسال الله ان يجيب الخير