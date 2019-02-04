” المسند ” : أقرب حالة مطرية تبدأ يوم الخميس القادم

سالم المطيري(صدى):

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن أقرب حالة مطرية تبدأ يوم الخميس القادم وتستمر لبضعة أيام.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وتشرع في الربع الشمالي الغربي للسعودية، ومن ثَم تبدأ تنتشر وتتوسع جغرافيًا على أجزاء من السعودية، وفق الخريطة المرفقة ” .

النموذج الأوروبي يليه الأمريكي يليه الكندي يليه الأسترالي.