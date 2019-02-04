” تويتر ” تطرح خاصية فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخها

وكالات(صدى):

أشارت تقارير صحفية عديدة إلى أن شبكة التدوين المصغر ” تويتر ” تنوي طرح خاصية فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخها.

وطرح موقع ” تويتر ” خاصية فريدة من نوعها في منصة التدوين المصغر، حيث يمكن إتاحة الفرصة للمغرّدين لتعديل النص الأصلي لتغريداتهم لأول مرة في تاريخ منصة ” تويتر “.

ومن جهته، قال مؤسِّس ” تويتر ” إن تلك الخاصية الفريدة ستكون متاحة لفترة زمنية محددة من أجل تعديل تغريداتهم، موضحا أن ذلك الزمن المحدّد قد يكون ما بين 5 إلى 30 ثانية فقط، بعد نشر تغريداتهم عبر ” تويتر “.

يذكر أن ” تويتر ” قد أتاحت عام 2017، إمكانية زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة، لتزيد إلى 280 حرفاً بدلا من 140 حرفاً؛ ليتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع.