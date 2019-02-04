الذهب يغطي سيارتي هوندا سيفيك تايب R و هوندا NSX

طوكيو(صدى):

غطى الذهب هيكل سيارتي ؛ هوندا سيفيك تايب R و هوندا NSX احتفالاً بمرور 50 عام على توفر سيارات هوندا اليابانية في السوق الاسترالي .

وبالتأكيد لم يغطي الذهب الخالص سيارة الهاتشباك الرياضية تايب R ، ولا السيارة الخارقة هوندا NSX التي تحمل في السوق الأمريكي اسم اكيورا NSX ، فالاحتفال الذي قام به وكيل هوندا في استراليا اشتمل على طلاء خارجي ذهبي اللون للسيارتين ، فالبتأكيد نحن لا نتحدث عن كسوة من الذهب الحقيقي .

واحتاجت هوندا إلى لون الذهب لكي توثق جزء من احتفالاً بمناسبة مرور 50 عام على تواجد سياراتها في السوق الاسترالي منذ تاريخ 4 فبراير من عام 1969 .

سيارة هوندا سيفيك تايب ار – Honda Civic Type R

سيارة صغيرة عالية الأداء تصميمها هجومي ، وقلبها النابض محرك فيتك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو يولد قوة 306 حصان (310 حصان أوروبي PS) و 400 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير عادي من 6 سرعات ، وتعمل هذه السيارة اليابانية بنظام دفع أمامي للعجلات .

تحمل سيارة هوندا سيفيك Type R لقب أسرع سيارة هاتشباك إنتاجية على حلبة نوربوغرينغ في ألمانيا ، بعدما اجتازت هذه السيارة حلبة السباق الشهيره خلال زمن وقدره 7:43.8 دقيقة .

يبدأ سعر هوندا سيفيك تايب R العالمي من 34,775 دولار أمريكي أي ما يعادل 130,448 ريال سعودي .

سيارة هوندا ان اس اكس – Honda NSX

تنافس هذه السيارة اليابانية التي تصنع في أمريكا سيارات فيراري من ناحية قوة وتسارع ، وتعتمد ميكانيكياً على نظام هجين مكون من 4 محركات ؛ محرك بنزين خلفي 6 سلندر سعة 3.5 لتر مع تيربو يولد قوة 500 حصان و 550 نيوتن.متر من عزم الدوران ، و 3 محركات كهربائية 2 منهم في الأمام قوة الواحد منهم 36 حصان ومحرك في الخلف يولد قوة 47 حصان تستمد المحركات الكهربائية طاقتها من بطاريات ليقيوم ايون ، وهذه المحركات الأربعة تجعل السيارة تعمل بنظام دفع كلي للعجلات لتولد معاً قوة 575 حصان و 645 نيوتن.متر من عزم الدوران .

وحصلت هذه السيارة على قير اوتوماتيك من 9 سرعات ثنائي الكلتش ، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3 ثواني ، وتبلغ سرعتها القصوى 307 كم/س .

يبدأ سعر هوندا NSX العالمي من 156 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 585 ألف ريال سعودي ، وهذا الثمن يجعل منها أغلى سيارة تصنع في أمريكا ، بما أن سيارة فورد جي تي 2019 تصنع في كندا وليس في الولايات المتحدة الأمريكية .