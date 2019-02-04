معارض قطري عن دفع ” تميم ” لقائد المنتخب: طريقة همجية وغير حضارية

طلال الضوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول موقف غريب لأمير قطر تميم بن حمد وهو يدفع يد لاعب المنتخب القطري تميم حسن الهيدوس ليبعده عن الكأس، ثم ينادي أخيه لالتقاط صورة معه، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو.. أمير قطر يدفع قائد المنتخب ليلتقط صورة مع أخيه ” .

وفي هذا السياق، علق الحقوقي والمعارض القطري جابر آل كحلة المري على هذا الموقف قائلاً: ” تميم يبعد اللاعب القطري صاحب الإنجاز بطريقة همجية و غير حضارية؛ ليقرب شقيقة جاسم من أجل التصوير الجماعي ” .

وتابع ” آل كحلة ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” هذه المعاملة الحقيقية للقطريين من قبل الحكومة، وهذا هرمها أمام العالم يكشف التعامل الحقيقي للأنانية والتعالي ” .

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