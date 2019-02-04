ميجان ماركل تخرق البروتوكول الملكي وتوظف رفيقة خاصة في الولادة
خرقت دوقة ساسيكس ميجان ماركل البروتوكول الملكي، من خلال توظيف رفيقة خاصة في الولادة لإمساك يدها أثناء ولادتها المتوقّعة في أبريل المقبل.
وطلبت ماركل خدمات شركة المرافقات ” دوالا ” في يوم ولادتها، كما ركزت على الهدوء والطاقة الإيجابية في الولادة وأنها مؤمنة بذلك.
وزارت ” الدولا ” إلى ميجان في منزلها في جريت تاو وأوكسفوردشاير وفي قصر كنسينغتون بالفعل، جيث تعتبر ” الدولا ” مرافقة غير طبية تُقدّم الدعم العاطفي أثناء حمل المرأة وبعده.
وكتبت لورين: ” أنا مشغولة في الربيع. لم أتمكن من القول “. بعدة زيارات إلى ميجان في منزلها في جريت تاو وأوكسفوردشاير وفي قصر كنسينغتون بالفعل.
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