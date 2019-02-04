ميجان ماركل تخرق البروتوكول الملكي وتوظف رفيقة خاصة في الولادة

لندن (صدى):

خرقت دوقة ساسيكس ميجان ماركل البروتوكول الملكي، من خلال توظيف رفيقة خاصة في الولادة لإمساك يدها أثناء ولادتها المتوقّعة في أبريل المقبل.

وطلبت ماركل خدمات شركة المرافقات ” دوالا ” في يوم ولادتها، كما ركزت على الهدوء والطاقة الإيجابية في الولادة وأنها مؤمنة بذلك.

وزارت ” الدولا ” إلى ميجان في منزلها في جريت تاو وأوكسفوردشاير وفي قصر كنسينغتون بالفعل، جيث تعتبر ” الدولا ” مرافقة غير طبية تُقدّم الدعم العاطفي أثناء حمل المرأة وبعده.

وكتبت لورين: ” أنا مشغولة في الربيع. لم أتمكن من القول “. بعدة زيارات إلى ميجان في منزلها في جريت تاو وأوكسفوردشاير وفي قصر كنسينغتون بالفعل.