إدارة تشغيل المنشآت العسكرية تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالقصيم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالقصيم عن توفر وظائف عدد 35 وظيفة شاغرة، وترغب في إحلالها بكوادر وطنية ” رجال ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

” مهندس معماري – مهندس مدني – مهندس ميكانيكي صناعي – مهندس كهربائي- ميكانيكي معدات مسابح- كهربائي لف دينموهات- فني آلات تصوير- فني إلكترونيات ” .

وتشما الوظائف أيضًا: ” فني صيانة سنترالات- فني إلكترونيات أنظمة الإنذار- فني تبريد وتكييف- سباك- لحام- خياط- دهان مباني- نجار- مصنع مفاتيح وأقفال- بناء – منجد- طاهي- حارس أمن-عامل زراعة – سائق نقل ثقيل ” .

أما عن طريقة التقديم، أوضحت الإدارة أنه يتم وضع جميع الطلبات في ” ملف PDF ” واحد وتحتوي على السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية والدورات والخبرات، مع ذكر مسمى الوظيفة المراد التقدم إليها في خانة موضوع البريد.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم خلال الفترة من 1440/06/05هـ وينتهي بتاريخ 1440/06/09هـ، وإرسال المستندات المطلوبة للبريد الإلكتروني التالي:هنا