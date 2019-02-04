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بعد اختفائها.. تحديد موقع الطائرة اللاعب ” سالا “

بعد اختفائها.. تحديد موقع الطائرة اللاعب ” سالا “
نواف السالم(صدى):

أعلنت وسائل إعلام فرنسية عن اختفاء طائرة كانت تقل اللاعب الأرجنتيني ” إيميليانو سالا ” مهاجم نادي ” نانت ” الفرنسي، من على أجهزة الرادار مساء أمس الاثنين، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” اختفاء طائرة تقل اللاعب إيميليانو سالا ” .

وفي هذا السياق، أعلن ديفيد ميرنز، عالم بحار يقود البحث عن طائرة خفيفة اختفت فوق القنال الإنجليزي وعلى متنها ” سالا ” أنهم تمكنوا من تحديد موقع حطام الطائرة.

حيث قال ” ميرنز ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تم تحديد موقع حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا، ويقودها ديفيد إيبوتسون صباح اليوم ” .

تجدر الإشارة إلى أن عملية البحث عن ” سالا ” بدأت بتمويل خاص؛ بعد أيام من قول المحققين إنهم عثروا على وسائد مقعدين على الساحل الفرنسي ربما أنهما من الطائرة.

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