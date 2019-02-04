رسالة صدام حسين لابنته رغد خلال فترة أسره لدى القوات الأمريكية في العراق

بغداد(صدى):

خرجت رغد حسين الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن صمتها وتكشف عن رسالة بعثها لها والدها خلال فترة أسره لدى القوات الأمريكية في العراق.

وعرضت “رغد” عبر حساب منسوب لها، على “تويتر” صورة لجزء من رسالة والدها وأرفقتها بعبارة: “جزء من رسالة الشهيد الرئيس صدام حسين في أسره لابنته رغد”.

وعادت رسالة الراحل صدام حسين إلى تاريخ ديسمبر 2003؛ إذ كتب فيها: “ترسخت القناعة لديّ بأنهم ماضون في خطة الموت، إلا لو أراد الله عكس ما أرادوا، وهو القادر وعلى كل شيء قدير”، حسب موقع “روسيا اليوم”.

وكشف الرئيس الراحل في الرسالة تفاصيل طلب قدّمه له أحد جنرالات الغرب لدعوة الشعب العراقي إلى عدم المقاومة وإلقاء السلاح، وقال: “يوم قدّم لي أحد جنرالاتهم ورقة، قال لي المترجم، وهو يترجم كلام ذاك الجنرال بأنها تتضمن دعوة منك يا صدام حسين لشعب العراق ومقاومته المسلحة الباسلة، إلى إلقاء السلاح وعدم المقاومة، وكان ذلك في الشهر الثاني عشر من عام 2003”.

وفي مارس 2003، اجتاحت القوات الأمريكية العراق بزعم “تحريره من صدام حسين”؛ بحجة “وجود أسلحة دمار شامل لدى نظامه”.