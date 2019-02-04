أحلام توجه رسالة لمدير أعمالها: أخوي وصديقي الصدوق

أبو ظبي(صدى):

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة لمدير أعمالها نايف اليوسف؛ وذلك احتفالاً بعيد ميلاده.

حيث نشرت ” أحلام ” صورة تجمعها بمدير أعمالها عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” معلقة: ” رب أخ لم تلده أمك ” .

وتابعت الفنانة الإماراتية حديثها عن مدير أعمالها: ” هذا هو أخوي وصديقي الصدوق وولدي نايف، كل عام وانت بسعادة يا رب ” .

يُذكر أن الفنانة أحلام كانت قد طرحت أغنية ” أبرحل ” عبر قناتها الرسمية على ” اليوتيوب ” وهي أغنية باللهجة الخليجية.