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أحلام توجه رسالة لمدير أعمالها: أخوي وصديقي الصدوق

أحلام توجه رسالة لمدير أعمالها: أخوي وصديقي الصدوق
أبو ظبي(صدى):

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة لمدير أعمالها نايف اليوسف؛ وذلك احتفالاً بعيد ميلاده.

حيث نشرت ” أحلام ” صورة تجمعها بمدير أعمالها عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” معلقة: ” رب أخ لم تلده أمك ” .

وتابعت الفنانة الإماراتية حديثها عن مدير أعمالها: ” هذا هو أخوي وصديقي الصدوق وولدي نايف، كل عام وانت بسعادة يا رب ” .

يُذكر أن الفنانة أحلام كانت قد طرحت أغنية ” أبرحل ” عبر قناتها الرسمية على ” اليوتيوب ” وهي أغنية باللهجة الخليجية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7968 ] نشر منذ 26 دقيقة

اكيد -مدير الاعمال هوا الرافد الموصل للبنك-

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