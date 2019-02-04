أحلام توجه رسالة لمدير أعمالها: أخوي وصديقي الصدوق
وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة لمدير أعمالها نايف اليوسف؛ وذلك احتفالاً بعيد ميلاده.
حيث نشرت ” أحلام ” صورة تجمعها بمدير أعمالها عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” معلقة: ” رب أخ لم تلده أمك ” .
وتابعت الفنانة الإماراتية حديثها عن مدير أعمالها: ” هذا هو أخوي وصديقي الصدوق وولدي نايف، كل عام وانت بسعادة يا رب ” .
يُذكر أن الفنانة أحلام كانت قد طرحت أغنية ” أبرحل ” عبر قناتها الرسمية على ” اليوتيوب ” وهي أغنية باللهجة الخليجية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43432 ] نشر منذ 38 دقيقة
وأنا ياحلوم😔
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7968 ] نشر منذ 26 دقيقة
اكيد -مدير الاعمال هوا الرافد الموصل للبنك-