8 عادات يومية تضمن لكِ السعادة الأبدية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

دكتورة جودي سالم استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض الحيل التي تجعلك تستيقظين كل يوم سعيدة ومقبلة على الحياة، والأمر يستلزم بعض التغييرات الصغيرة في حياتك، والإصرار على الالتزام بتلك العادات، حتى تصبح جزءا من حياتك.

ومن هذه العادات :

إضافة ألوان مبهجة إلى غرفتك

واحدة من أسهل الطرق لتستيقظين في مزاج جيد كل يوم، هو إضافة بعض الألوان الزاهية لغرفة نومك، كوسادة أو مفرش أو حتى لوحة جديدة، تبهجك كلما استيقظتي وشاهدتيها.

ترك همومك

عليكي التخلي عن كل مخاوفك وهمومك كل مساء؛ من أجل النوم بشكل أفضل والاستيقاظ سعيدة في الصباح، وواحدة من أفضل الطرق لترك همومك هو كتابة قائمة تضم كل همومك ثم قراءتها، وهذا سيساعدك على التقليل من الشعور بها تدريجيا.

كذلك إن كان لديك بعض المهام المهمة لإنجازها في اليوم التالي، فلتكتبي بها قائمة أيضا، حسب الأولويات، فهذا سيقلل من توترك، خاصة عند الاستيقاظ صباحا.

دللي نفسك

العمل بجد دون توقف أو أخذ قسط من الراحة يصيبك بالكآبة، لذلك فلتحاولي تدليل نفسك من آن لآخر، خاصة في المساء قبل الذهاب للنوم من خلال الحصول على حمام دافيء أو الاعتناء بشعرك أو أظافرك، فكل هذا سيساعدك على الاسترخاء والنوم بشكل أسرع، وسينعكس على مزاجك صباحا.

الحصول على قدر كاف من النوم

واحدة من أهم الأمور التي تجعلك تستيقظين مبتهجة هو الحصول على قدر كاف من النوم، فهذا سيجعل كل أعضاء وأجهزة جسمك تحصل على الراحة والاسترخاء مما يجعلك تستيقظين صباحا سعيدة ومقبلة على الحياة، ومفعمة بالنشاط والحيوية.

نامي سعيدة.. واستيقظي سعيدة

التفكير في الأشياء الإيجابية في حياتك قبل النوم مباشرة من أهم الأمور التي تجعلك تستيقظين مبتهجة وسعيدة صباحا.

فلتحاولي قبل النوم مباشرة أن تتذكري دائما تلك الأشياء الرائعة التي مررتِ بها في حياتك، والتي تشعرك بالامتنان، وتذكري اللحظات السعيدة التي مررتي بها، ونجاحاتك والأشخاص الذين يشعرونك بالسعادة ويحبونك.

وضع الخطط

حاولي عدم التفكير في عملك قبل النوم مباشرة، وبدلا من ذلك حاولي وضع الخطط ليومك التالي ولكن قبل النوم على الأقل بساعتين، حتى لا يؤثر على هدوء نومك.

وقبل النوم مباشرة حاولي التفكير في المكافأة التي ستمنحينها لنفسك في اليوم التالي لتدللي نفسك، كالذهاب إلى السينما، أو الخروج مع صديقة، أو التسوق، وغيرها.

الرياضة أو التأمل

إذا كنتِ تستيقظين صباحا ويلازمك الشعور بالتوتر، فحاولي تخفيف هذا التوتر بممارسة قليل من الرياضة الخفيفة، أو الخضوع لجلسة تأمل صغيرة قبل النوم، فهذا يجعل جسمك يفرز الاندورفين الذي يساعد على تعزيز المزاج.

تناول إفطار صحي

قد يبدو هذا غريبا، ولكن عند تناولك وجبة فطور صحية فهذا يساعدك على الشعور بالسعادة في الصباح، واحذري أن تتخطي وجبة الإفطار أو أن تتناولي أطعمة دسمة، فاحرصي أن تحتوي وجبة إفطارك على البروتين والكربوهيدرات.