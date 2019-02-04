هبوط اضطراري لطائرة بمطار بيشة بسبب حالة ” راكبة “

نايف السالم(صدى):

اتجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية للهبوط اضطراريا بمطار بيشة أمس الأول السبت، وذلك خلال رحلتها من الرياض إلى جازان.

وعن التفاصيل، فإن هبوط الطائرة كان اضطراريًا؛ بعد محاولة إسعاف راكبة في الجو تعرضت لضيف في التنفس؛ بعد استهلاك اسطوانة الأكسجين؛ وهو الأمر الذي دفع الكابتن للهبوط في بيشة.

من الجدير بالذكر أنه تم إنزال الركاب بمطار بيشة الساعة الخامسة مساء السبت، كما تم تصعيد الركاب على رحلة أخرى إلى جازان بعد 8 ساعات.