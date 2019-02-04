هبوط اضطراري لطائرة بمطار بيشة بسبب حالة ” راكبة “
اتجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية للهبوط اضطراريا بمطار بيشة أمس الأول السبت، وذلك خلال رحلتها من الرياض إلى جازان.
وعن التفاصيل، فإن هبوط الطائرة كان اضطراريًا؛ بعد محاولة إسعاف راكبة في الجو تعرضت لضيف في التنفس؛ بعد استهلاك اسطوانة الأكسجين؛ وهو الأمر الذي دفع الكابتن للهبوط في بيشة.
من الجدير بالذكر أنه تم إنزال الركاب بمطار بيشة الساعة الخامسة مساء السبت، كما تم تصعيد الركاب على رحلة أخرى إلى جازان بعد 8 ساعات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43432 ] نشر منذ 50 دقيقة
سلامات😐
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 27 دقيقة
8سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعات فعلا قلة حيا وظلم في حق المواطنين
الخطوط السعوديه لاتراعي للراكب المواطن اي قيمه بل انتهاك لوقته ولكرامته ثمان ساعات وين االطائرات البديله حتى لو غير السعوديه