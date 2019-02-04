مواطنة تروي قصة احترافها قيادة الطائرات وتكشف عن أصعب رحلة طيران واجهتها

عادل الحربي(صدى):

احترفت المواطنة أضوى الدخيل قيادة الطائرات، لتشبع شغفها بالتحليق في السماء رغم عملها في الأعمال والاستثمار، موضحة أن خوفها من الطائرة، كان وراء حصولها على رخصة قيادة رسمية من ثاني أكبر مدرسة للطيران في نيوإنجلاند بوسطن الأمريكية.

وحول تجربتها التي كانت سببا في تعلقها بعالم الطيران، قالت أضوى: طرت ذات مرة مع زميل يحمل رخصة طيران تجارية، وأثناء تدربه على مهارة الإقلاع والهبوط القصير ” STOLs ” ، حلق بالطائرة عاليا، ومن ثم أطفأ المحركات لتسقط الطائرة بالجاذبية، وقبل الوصول للأرض أدار المحركات ليحلق بها من جديد.

وحول أصعب رحلة طيران واجهتها، أوضحت أضوي: هي ثاني رحلة طيران منفرد بلا مدرب، فلم أكن أتمتع بالخبرة العملية الكافية بعد، وأثناء هبوطي على المدرج، تغير معدل الرياح، ما أدى إلى هبوط الطائرة بسرعة 500 قدم، ما أحدث ارتدادا قويا على الأرض، فتذكرت تجربتي الأولى، فأدرت المحرك سريعا، فطارت الطائرة، ومن ثم تمكنت من الهبوط بشكل طبيعي. أما عن أجمل رحلاتها فتقول: رحلتي من مطار جدة إلى مدينة رابغ.

وحثت أضوى الراغبات في اقتحام عالم الطيران لكنهن يخشين التجربة، بأن يدركن أن الطيران مجال صعب، إلا أن من تتمتع بشغف ستنجح لا محالة.