للمرأة الحامل.. 3 حلول من الطبيعة تخلصك من الإمساك

أميرة خالد(صدى):

تتعرض المرأة خلال أشهر الحمل للعديد من التغيرات الهرمونية، التي تؤثر على حالتها الصحية، والنفسية أيضا، وأحيانا قد تتعرض الحامل لبعض المشكلات الصحية، والتي لا يمكنها أن تواجهها بتناول الأدوية المعتادة، حفاظا على حياة الجنين، ومنها الإصابة بالإمساك، وهي من المشكلات التي تواجه الكثير من الحوامل.

وتشير دكتورة شيرين مدين استشاري أمراض النساء والتوليد، إلى أن الحامل تصاب ‏بالإمساك نتيجة تغير نسب بعض الهرمونات ‏الموجودة بالأمعاء؛ والتي تسبب الاسترخاء، مما يجعل جدار الرحم يبدأ في الاتساع، ‏والذي يعمل على ضيق الأمعاء، مما يؤثر على كفاءتها، وبالتالي حركاتها ‏تكون نادرة، فيسبب الإمساك.

ويمكن أن يرافق كل هذه الأعراض ألم في ‏منطقة البطن، كذلك يسبب الإمساك انخفاض في مستوى النشاط، كذلك ‏الحديد الذي تتناوله الحامل أثناء الحمل يسبب الإمساك أيضا.‏

وتؤكد دكتورة شيرين ، أن هناك أساليب ‏عديدة، وحلول من الطبيعة لعلاج الإمساك، بعيدا عن تناول أدوية المسهلات التي تشكل خطرا على ‏كل من الأم والجنين، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.‏

– زيادة معدلات شرب الماء، فالماء يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، مما يخلص الحامل من الإمساك تدريجيا.

– ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة يوميا، مثل المشي الذي يساعد على تحسين حركة الأمعاء.

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– لا بد من تناول الكثير من الخضراوات الغنية بالألياف، لأنها تعمل على تنظيم حركة الأمعاء، وتحفيزها للعمل، مما يخلص سريعا من الإمساك.