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بالفيديو.. ردة فعل غريبة لوالدة رونالدو بعد فوز بنفيكا على سبورتينج لشبونة

بالفيديو.. ردة فعل غريبة لوالدة رونالدو بعد فوز بنفيكا على سبورتينج لشبونة
نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة احتفال والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بفوز بنفيكا 4-2 على سبورتينج لشبونة في قمة منافسات الجولة الـ 20 من الدوري البرتغالي.

وظهرت ” دولوريس أفيرو ” ملوحة بيدها للجماهير التي بدا أنها سعيدة بالفوز الأول لبنفيكا على سبورتينج لشبونة بعد أن تعادلا في آخر 4 مباريات بينهما.

وكان احتفال والدة رونالدو مع جماهير بنفيكا غريبًا في نظر كثيرين، إذ أن رونالدو هو من ناشئي سبورتينج لشبونة، ومعه بدأ خطواته الأولى في عالم كرة القدم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 20 دقيقة

ههههه الله يالدنيا كانت هالعجوز تغسل الصحون والملابس وتنظيف البيت الحين صارت تحضر مباريات

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