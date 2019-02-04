قرقاش: شتان بين من يستضيف مفتي الإرهاب ومن يستضيف بابا الفاتيكان

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أن زيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، للإمارات تحمل قيمة إنسانية عميقة.

وقال قرقاش في تغريدة له : ” شتان بين من يستضيف مفتي العنف والإرهاب ومن يصدر فتاوي تبرر استهداف المدنيين، ومن يستضيف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في حوار المحبة والتواصل ” .

وتابع: ” المنطقة من خلال الرؤية الإيجابية تعزز موقعها في العالم وتعمق ارتباطها بالنهج الجامع للإنسانية ” .

وأضاف: ” نرحب ببيان قداسة البابا فرنسيس الذي يحث على السلام في اليمن.. يجب التأكيد على تنفيذ اتفاقية استوكهولم لجعل 2019 عام السلام في اليمن ” .

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، استقبل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس خلال زيارته لدولة الإمارات، وهي الزيارة الأولى لدول الخليج، حيث يشارك في لقاء الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.